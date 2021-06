La TV fa le bizze e non si vede più alcun canale in modo decente. Magari anche durante la partita Italia – Turchia hai avuto un assaggio di quanto possa far innervosire una televisione che non funziona. Scene già viste, scene che capisco benissimo. Ecco perché oggi ti racconto di qual è – nella stragrande maggioranza dei casi – la fonte del problema e come puoi risolvere da solo spendendo pochissimo.

Spessissimo infatti si tratta semplicemente dell'antenna che funziona male e non serve chiamare un antennista. Ci sono soluzioni fai da te – da interno – che possono costare pochi euro. Esattamente come il prodotto che ho scovato oggi in sconto, che paghi circa 13€ e ti arriva a casa con spedizioni rapide e gratis, direttamente da Amazon.

Se la TV si vede male, puoi risolvere con poco

Questi gioiellini sono geniali, anche se ancora poco conosciuti. La perfetta via di mezzo fra l'antenna da terrazzo e quei grossi dispositivi per amplificare, che si mettevano in casa e funzionavano un paio di volte su dieci.

Adesso ci sono queste antenne super piatte, ma anche super potenti: captano il segnale anche su lunghe distanza e ti permettono di portare al televisione a nuova vita, facendo da solo.

Infatti, a casa ti arriva questo kit e tu non devi far altro che collegarlo alla porta dedicata all'antenna che c'è dietro la televisione oppure dietro il decoder. In dotazione, ma usare solo se lo desideri, anche un comodissimo amplificatore di segnale, che contribuisce a migliorare ancora di più la ricezione. E sai qual è il bello? Il prodotto è anche compatibile con lo standard DVB T2!

Come vedi esaminando le immagini, puoi fare tutto in totale autonomia. Cerchi la posizione corretta per l'antenna – dipende da dov'è posizionata casa tua, ma in genere ci vuole poco – e sei pronto. Il momento di fare un ottimo affare è adesso: con lo sconto del 36%, questo gioiellino lo porti a casa a 13,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis: se ordini subito, lo ricevi in tempo per la prossima partita dell'Italia ad EURO 2020!

