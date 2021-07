Questo sistema permette alla TV che si vede male di tornare a funzionare correttamente. Lo so bene perché proprio l'ho provata: comprata, montata e subito configurata. Un gioiellino du antenna da interni, progettato proprio per funzionare subito, senza perdere la testa: ora su Amazon lo prendi a 16€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Un investimento che non solo sfrutterai adesso, ma anche quando ci sarà il passaggio al nuovo digitale terrrestre DVB T2.

TV che si vede male: basta poco per risolvere

Perché questa antenna? Banalmente perché è così semplice da configurare, che farà sentire tutti super antennisti: la togli dalla confezione, la colleghi dietro la TV (oppure al decoder) attraverso l'ingresso classico per antenne e via!

Posizionala vicino a una finestra oppure un po' più in alto della TV e fai partire una nuova scansione dei programmi (quando l'ho configurata io non è stato necessario): finalmente, indipendentemente da quanto sia rovinato – o del tutto assente – l'impianto di antenna classico, potrai tornare a vedere i tuoi programmi preferiti in modo più che dignitoso.

Fra tutti i modelli, ripeto ancora una volta, ho scelto proprio questo perché l'ho provato direttamente ed ho subito risolto il problema (nel mio caso dovuto a un'antenna che ormai andrebbe sostituita totalmente).

Questo gioiellino però non è perfetto solo nella casa principale: lo puoi usare con successo nella villa delle vacanze, in roulotte, nel camper. Insomma, ovunque l'antenna per la TV non c'è oppure – se c'è – è super scandente.

Per accaparrarti subito questa genialata da Amazon, tutto quello che devi fare è completare l'ordine a 16€ circa prima che la promo finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

