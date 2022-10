La tua nuova stufa PREFERITA sembra un ventilatore e consuma poco (39€)

A vederlo, questo bel dispositivo sembra un bel ventilatore compatto. In realtà è tutt’altro: si tratta di una calda stufa, che dalla sua ha ancora un consumo energetico decisamente contenuto, rispetto alla media. Con un massimo assorbimento di 800W, e un livello minimo di 500W, non dovrai avere paura di accenderla. In pochi secondi, ottieni il calore che desideri, solo e soltanto quando necessario.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, portando a casa questo utile e bellissimo dispositivo di design a prezzo decisamente contenuto. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 39€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Come un ventilatore, ma è una caldissima stufa

L’elemento in ceramica scalda molto velocemente, garantendoti calore in un paio di secondi. Il meccanismo ventilato, permette all’aria calda di arrivare praticamente ovunque. Decidi dove desideri scaldarti: puoi metterlo sulla scrivania, ma anche per terra accanto ai piedi. Non preoccuparti di eventuali cadute accidentali, si spegnerà in automatico.

Grazie a un assorbimento decisamente contenuto – che non super mai gli 800W – potrai accendere la tua stufa compatta a mo di ventilatore senza sensi di colpa e senza paura di far schizzare la bolletta. Completa l’ordine al volo da Amazon per averla a 39€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

