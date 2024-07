La TASTIERA MECCANICA wireless di Logitech a questo prezzo è PERFETTA!

Che sia per sentire il “click” soddisfacente durante la digitazione, oppure per la comodità generale durante la scrittura, una tastiera meccanica wireless svolta la tuo produttività al PC. Logitech POP Keys è proprio una di queste e, sebbene il suo prezzo originario si attesta sui 49,90€, in questo momento la potrai far tua a soli 39,90€!

Tutte le caratteristiche della tastiera Logitech

La colorazione di questa tastiera è denominata “Daydream” poiché si distingue per la sua combinazione di colori pastello che spaziano dal menta al lilla, evocando la leggerezza e la spensieratezza di un’estate senza fine. La vera chicca, però, è la digitazione, grazie ai tasti in stile macchina da scrivere che offrono un feedback davvero soddisfacente. Ogni pressione dei tasti ti farà sentire come un vero scrittore, migliorando notevolmente il tuo piacere di scrivere.

E tutto è volto a fornire un comfort al top, con un design compatto che riduce l’affaticamento delle mani e a mantenere una postura corretta, rendendo le lunghe sessioni di digitazione meno stancanti.

Se ti trovi spesso a lavorare su PC, tablet e smartphone, ti farà piacere sapere che puoi collegarla fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth o utilizzando il ricevitore USB Logi Bolt, e passare da uno all’altro con un semplice tocco. Questo rende la tastiera ideale per chi lavora su più dispositivi.

Infine, con una durata della batteria stimata fino a tre anni, questa tastiera ti accompagnerà ovunque tu vada, senza abbandonarti mai!

Rendi la tua postazione più colorata ed efficiente con la tastiera meccanica Logitech POP Keys, scontata a soli 39,90€!