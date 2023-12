La Tastiera Meccanica super-completa di Corsair è SCONTATA di ben 115€!

Gli switch meccanici CHERRY MX Speed RGB sono progettati per offrire una risposta rapida e precisa. Con un tempo di attuazione di soli 1,2 mm, gli switch Speed RGB consentono di eseguire rapidamente azioni complesse in gioco. Inoltre, i contatti dorati degli switch garantiscono una durata fino a 50 milioni di battute. Con sei tasti macro dedicati, la tastiera consente l’esecuzione veloce di comandi di gioco o streaming. I tasti macro sono progettati per un’individuazione facile e una forma che previene pressioni accidentali.

La retroilluminazione dinamica multicolore offre un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione. È possibile scegliere tra una vasta gamma di effetti di illuminazione, tra cui animazioni, dissolvenze e colori solidi. Inoltre, la funzione LightEdge consente di illuminare il bordo superiore della tastiera con un’illuminazione personalizzata.

Sono numerose le caratteristiche che la rendono ideale per il gaming, come l’anti-ghosting al 100% con rollover completo dei tasti che assicura la registrazione precisa di ogni pressione, anche quando premiamo più tasti in contemporanea.

Costruita con un telaio in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico, la K95 RGB Platinum è resistente e durevole, perfetta per sessioni di gioco prolungate. Dotata, poi, di poggiapolsi morbido e removibile a doppio lato, regolabile in due posizioni, offre un comfort aggiuntivo anche in fase di digitazione. Il software CORSAIR iCUE consente, infine, di controllare l’illuminazione, programmare le macro e sincronizzare l’illuminazione con altri prodotti CORSAIR.