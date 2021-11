La tastiera meccanica più ambita, al minimo storico: Corsair K70 RGB MK.2

Quella che ti proponiamo oggi è una delle tastiere meccaniche più apprezzate dai videogiocatori per qualità e funzionalità. Stiamo parlando della Corsair K70 RGB MK.2, seconda revisione della top di gamma dell’azienda, oggi proposta da Amazon al suo minimo storico.

Tastiera meccanica Corsair K70 RGB MK.2: caratteristiche tecniche

La Corsair K70 MK.2 mantiene il design che ha ispirato il precedente modello, con alcune piccole migliorie. Adesso il logo è completamente illuminato ed i tasti multimediali più alti per un accesso più semplice. Il plate superiore rimane in alluminio spazzolato di grado aeronautico donando alla tastiera robustezza e stabilità sulla scrivania. Molto comodo il poggiapolsi, ergonomico, e realizzato completamente in gomma così da garantire una pulizia semplificata ed una grande resistenza all’usura. Il layout è completo con tastierino numerico e, soprattutto, in italiano. Comodi i sopracitati tasti multimediali a cui si somma una pratica rotella per il volume, che concedono un controllo totale su video e musica. Naturalmente aspetto cruciale per ogni tastiera meccanica sono gli switch, e come da tradizione Corsair ha adottato i migliori disponibili sul mercato. Stiamo parlando naturalmente degli Cherry MX, nel caso specifico della variante Blu con feedback sia tattile che sonoro. Si tratta di interruttori caratterizzati da una precisione impareggiabile, e la giusta reattività per garantire un controllo perfetto in giochi come i MOBA o gli sparatutto.

Quello che fa la differenza rispetto alle proposte concorrenti, però, è senza dubbio il software: iCUE. Si tratta di una delle migliori utility per la gestione e personalizzazione delle periferiche. Da qui sarà possibile gestire l’illuminazione RGB per-key, ovvero per ogni singolo tasto. Potrai scegliere tra gli effetti predefiniti, o crearne di nuovi da 0 grazie ad un tool integrato che ti consentirà di scegliere tempi, luminosità, colore ed effetto. Tutto questo si estende a qualsiasi altra periferica supportata, consentendoti di sincronizzare la tastiera con tutti gli altri prodotti Corsair. Ottima la memoria integrata che permette di salvare i profili direttamente sulla tastiera. Così facendo saranno pienamente accessibili anche dai PC su cui iCUE non è installato. Non manca, chiaramente, il supporto alle macro che possono essere registrate ed associate a qualsiasi tasto. Insomma, si tratta di uno dei prodotti più completi in assoluto, abbinato alla versatilità degli switch Blu ideali sia per i videogiochi che per l’utilizzo professionale.

Grazie ad uno sconto del 29%, la Corsair K70 RGB MK.2 è acquistabile su Amazon a soli 119,99 euro per un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.