La TASTIERA MECCANICA di Logitech in sconto del -53% è eccezionale!

Hai sempre sognato di giocare ai titoli competitivi ma la tua tastiera non ti soddisfa? Grazie a un ribasso del 53%, potrai avere la fantastica Logitech G G413 TKL SE al costo di soli 39,99€. Pensa che il prezzo originale raggiuge gli 84,99€!

Tutte le caratteristiche della tastiera meccanica Logitech

Il design di questa tastiera di Logitech elimina il tastierino numerico, offrendo un aspetto compatto e salvaspazio. Questo è ideale per scrivanie minimaliste e configurazioni di gioco ottimizzate.

Questa tastiera gode, inoltre, di tutte le caratteristiche adatte al gaming più intenso, come gli switches meccanici Romer-G che assicurano un feedback preciso e reattivo, con una risposta tattile soddisfacente e una durata eccezionale. E non manca neanche la tecnologia anti-ghosting e il rollover a 6 tasti che ti permettono di concentrarti sul gioco senza preoccuparti di pressioni errate. Ogni pressione del tasto viene registrata con precisione, anche quando si premono più tasti contemporaneamente.

La costruzione robusta con il telaio in alluminio e i copritasti in PBT resistenti al calore, all’usura e allo scolorimento, riusciranno a far durare questa tastiera per decenni. L’illuminazione LED bianca uniforme e personalizzabile illumina il tuo spazio di gioco con stile.

E completano l’esperienza d’uso i controlli multimediali dedicati che ti permettono di gestire volume e riproduzione multimediale con facilità. Parlando di comfort, il poggiapolsi in schiuma morbida migliora l’esperienza durante le lunghe sessioni di gioco, così come l’illuminazione LED bianca e personalizzabile!

Con la tastiera meccanica Logitech G G413 TKL SE, la tua postazione da gaming sarà pronta per farti volare nell’olimpo degli eSport! Falla tua per soli 39,99€, grazie allo sconto del 53%.