La tastiera Logitech MX Keys Mini in offerta su Amazon con il 42% di sconto

La tastiera Logitech MX Keys Mini è un dispositivo wireless, compatto, e minimalista che unisce eleganza e funzionalità per una digitazione precisa e confortevole. Attualmente è in fortissimo sconto su Amazon, dove può essere acquistata a solamente 74,95€ (-42%).

Questa tastiera è progettata per adattarsi alla forma delle dita grazie ai suoi tasti leggermente concavi e offre funzionalità avanzate come la dettatura vocale, il silenziamento/riattivazione del microfono e tasti dedicati per emoji, rendendola ideale per chi cerca efficienza nel flusso di lavoro.

Il design minimal e compatto non compromette la potenza; il layout è ottimizzato per garantire precisione senza sforzo, rendendola una soluzione ergonomica portatile perfetta per l’uso in diversi ambienti di lavoro. Inoltre, la funzione di illuminazione intelligente attiva la retroilluminazione non appena le dita si avvicinano ai tasti e regola automaticamente l’intensità in base alle condizioni di luce dell’ambiente, facilitando la digitazione in varie condizioni di illuminazione.

Con la possibilità di connessione a multi-dispositivo, MX Keys Mini supporta fino a tre dispositivi tramite Bluetooth Low Energy, permettendo di passare facilmente da uno all’altro con un semplice tocco. Questa funzionalità, combinata con la compatibilità attraverso sistemi operativi diversi come macOS, iOS, Windows, Linux e Android, rende la tastiera estremamente versatile.

La tastiera si integra perfettamente con il flusso di lavoro multi-dispositivo, specialmente quando abbinata a un mouse della serie MX di Logitech, come MX Master 3 o MX Anywhere 3, consentendo di digitare su più dispositivi in un unico flusso continuo, aumentando l’efficienza e la produttività.

La durata della batteria è impressionante, con una carica completa che dura fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva o fino a 5 mesi se disattivata, e la comodità della ricarica tramite USB-C assicura che la tastiera sia sempre pronta all’uso.

Grazie a questo imperdibile sconto del 42%, la Logitech MX Keys Mini è un’opzione ancora più attraente per chi cerca una tastiera wireless premium, sia per lavoro che per uso personale.