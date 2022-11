La tastiera cover di Logitech per iPad Pro da 11 pollici è in SUPER OFFERTA (-30%)

Per sfruttare al massimo tutta la potenza degli iPad Pro è necessario avere a disposizione una tastiera cover, accessorio fondamentale per massimizzare la produttività del tablet “pro” di Apple. La Magic Keyboard per iPad Pro costa tanto e non è esente da alcune criticità.

L’accessorio giusto per sfruttare al massimo iPad Pro arriva da Logitech che propone la Logitech Combo Touch, tastiera cover adatta a tutti gli iPad Pro da 11 pollici, dalla 1° generazione del 2018 alla 4° generazione del 2022.

Grazie alla nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, la Logitech Combo Touch per iPad Pro da 11 pollici è in offerta al prezzo scontato di 139 euro invece che 199 euro. Si tratta di uno sconto reale del 30% che rende questo comodissimo accessorio un vero e proprio best buy.

C’è anche l’opzione per il pagamento in 5 rate mensili di Amazon (da 28 euro al mese senza interessi) per gli account abilitati a questo tipo di pagamento.

Con la tastiera cover di Logitech è possibile massimizzare la produttività di iPad Pro da 11 pollici

La Logitech Combo Touch ha tutto quello che serve per essere la tastiera cover da utilizzare per iPad Pro. L’accessorio firmato Logitech offre una completa compatibilità con i tablet di Apple da 11 pollici supportando dalla 1° alla 4° generazione (modelli A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, A2230, A2231, A2377, A2459, A2301, A2460).

La tastiera è staccabile dalla cover che presenta un comodo kickstand posteriore per mantenere l’iPad. Da notare, inoltre, che è presente la retroilluminazione per tutti i tasti e che il layout della tastiera è italiano QWERTY. C’è poi un ampio touchpad che semplifica ulteriormente l’utilizzo del tablet di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare la Logitech Combo Touch per iPad Pro da 11 pollici al prezzo scontato di 139 euro invece che 199 euro. Da notare che è possibile anche optare per il pagamento in 5 rate mensili Amazon da 28 euro ciascuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.