La sveglia SMART di Xiaomi torna su Amazon: a 18€ è imperdibile

Uno sfizio tech da comodino, che costa poco e rende tanto. Si tratta di questa particolarissima sveglia smart, parte dell’ecosistema Xiaomi. Orario, allarmi, ma anche temperatura e umidità: tutto a portata di sguardo, direttamente sull’ampio display. Non preoccuparti se sei al buio perché puoi attivare la retroilluminazione senza alcun problema, basta premere la parte alta del dispositivo.

Non perdere l’occasione di prenderla direttamente da Amazon a un prezzo che non potrebbe essere più allettante. Completa l’ordine adesso per portarla a casa a 18€ circa appena: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: una meraviglia di sveglia smart

Un design vintage, che su questo dispositivo compatto sta benissimo. Perfetta praticamente per qualsiasi tipologia di arredamento, è un gadget che può diventare un regalo di sicuro successo. Il suo cuore tecnologico lo scopri non appena colleghi il dispositivo in Bluetooth al tuo smartphone. A quel punto, puoi impostare le sveglie, sincronizzare l’orario e scegliere fra le 8 suonerie disponibili quella che preferisci.

Nessun complicato pulsante da premere o incrociare. Nessuno stress. La imposti tramite app e in pochi secondi è pronta all’uso. Come anticipato, sull’ampio display puoi anche leggere con estrema facilità l’orario, il livello di umidità e persino la temperatura. Già perché questo dispositivo funziona anche come ottimo termometro igrometro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.