La sveglia smart di Xiaomi a 13€ è un REGALO: offertaccia

Xiaomi ha un ecosistema di prodotti enorme, impossibile conoscerli tutti. Ad esempio, questa sveglia smart è stata realizzata dal colosso cinese in collaborazione con il brand ClearGrass ed è bellissima esteticamente, oltre che parecchio intelligente. Con un display ad altissima visibilità e tantissime funzioni, puoi portarla a casa a 13,80€ da Aliexpress con spedizioni super economiche (2€ circa).

Sveglia smart Xiaomi in gran sconto su Amazon

Un design vintage, in perfetto stile industrial, questo dispositivo ti conquista dal primo sguardo. L'ampio display gode di visibilità perfetta in qualsisia condizione, persino al buio. Già, perché basterà un tocco sulla parte alta perché si illumini lo schermo.

Sul pannello leggi l'orario, la data e non solo. Questo gioiellino nasconde un segreto: integra un termometro, igrometro. Controlli la temperatura e il livello di umidità in tempo reale: basta uno sguardo rapido.

Come anticipato in apertura, questa sveglia di Xiaomi ha un cuore tutto smart. Infatti, la colleghi in Bluetooth allo smartphone e – attraverso la specifica applicazione, hai la possibilità di gestire interi gruppi di sveglie, oltre che scegliere le suonerie. Insomma, non dovrai impazzire con mille combinazioni di pulsanti per impostare l'allarma quotidiano: lo fai in un attimo, da smartphone.

Un gadget, la sveglia di Xiaomi, che proprio non puoi perderti. Portala adesso a casa a prezzo eccezionale da Aliexpress: metti il prodotto nel carrello e completa l'ordine al volo. L'edizione a 13,80€ è quella in vede, le altre costano 14,34€ (invece di 26€). Le spedizioni sono di appena 2€ circa.