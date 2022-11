La stufa SMART in fibroceramica consuma pochissimo: tua a 99€

La stufa smart in fibroceramica ha un design molto simile a un termosifone super tecnologico. Bellissima sotto il profilo estetico, è in grado di generare calore solo quando serve e in pochi secondi. In più, grazie alla connessione WiFi, hai la possibilità di gestirla anche tramite smartphone. Di fatto, puoi accenderla da remoto in qualsiasi momento. Ad esempio, puoi velocemente rendere calda la casa prima che rientri oppure occuparti del benessere dei tuoi animali domestici se manchi per qualche ora e la temperatura scende.

Ancora, questo eccezionale dispositivo è anche a bassissimo consumo energetico: non assorbirà mai più di 1000W al massimo. Praticamente la metà rispetto alla media degli altri modelli in commercio.

Questo bel concentrato di tecnologia puoi prenderlo a 99€ circa appena da eBay: completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni.

Stufa smart sensazionale: consuma poco e rende tantissimo

Un sistema praticissimo per riscaldare in tempo reale l’ambiente. Genera calore solo nel momento in cui è necessario. Grazie al display ed ai tasti rapidi, puoi velocemente impostarlo scegliendo il livello di comfort ideale. Come anticipato, collegandolo tramite WiFi alla rete Internet di casa, potrai facilmente gestirlo sfruttando l’applicazione per smartphone.

In questo modo, potrai accenderlo in qualsiasi momento da remoto, anche se non sei fisicamente a vicino alla tua stufa smart. Se a questo ci si aggiungere la tranquillità di un consumo energetico super contenuto, allora questo pannello elettrico riscaldante diventa irrinunciabile.

Completa adesso l’ordine da eBay per accaparrartelo a 99€ circa appena. Le spedizioni sono super veloci e assolutamente gratuite. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.