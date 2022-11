La stufa al quarzo consuma POCHISSIMO e rende tanto: prezzaccio (24€)

Una soluzione interessante per affrontare il freddo invernale è sicuramente la stufa al quarzo. Soprattutto, i modelli a basso consumo energetico sono decisamente l’ideale per scaldare una stanza, senza rischiare sorprese sulla bolletta elettrica. Incredibilmente, cercando un po’ su Amazon è possibile trovare occasioni che permettono anche di evitare investimenti elevati per l’acquisto. Esattamente come questo modello da muro, attualmente in promozione a 24€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

La installi in pochi secondi, ha minimo ingombro e soprattutto ha un assorbimento energetico massimo che non supera i 1200W, partendo addirittura da 600W appena. Non è ovviamente un prodotto che può scaldare da solo l’intera abitazione, ma può occuparsi senza problemi di una stanza fino a 10MQ. Minima spesa, massima resa, quindi.

Elegante e minimal sotto il punto di vista estetico, è perfetta da sistemare in camera da letto, in salotto o in bagno. Pronta a erogare calore in pochissimi secondi, è anche molto facile da installare. Grazie al posizionamento a muro, è l’ideale anche da sistemare dove normalmente c’è poco spazio a disposizione.

Per finire, dettaglio non trascurabile, il consumo energetico è decisamente contenuto. Infatti, il massimo assorbimento non supera i 2000W mentre – quando è al minimo – si ferma a 600W appena.

A questo prezzo, questa stufa al quarzo è decisamente un’ottima soluzione per affrontare il freddo invernale, limitando dove possibile l’utilizzo dei caloriferi. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon. Completa adesso l’ordine per accaparrartelo a 24€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata, verifica sempre che la promozione sia attiva e il prodotto in stock prima di concludere l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.