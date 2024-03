La striscia LED Smart TP-Link Tapo è in OFFERTA su Amazon (-40%)

TP-Link Tapo L920-5 è una striscia LED smart da 5 metri, da personalizzare come vuoi, che puoi utilizzare per rendere più originale e unica l’illuminazione nella tua stanza, in salotto o dove preferisci in casa. Oggi puoi acquistarla su Amazon con una fantastica offerta a tempo che ti permette di pagarla solo 29,99 euro invece di 49,99.

Striscia LED TP-Link Tapo L920-5 in offerta: le caratteristiche

Grazie alla tecnologia RGBIC, questa striscia LED consente di visualizzare più di un colore contemporaneamente, offrendo una vasta gamma di opzioni cromatiche per creare l’atmosfera perfetta. Con 16 milioni di colori e diverse tonalità di bianco a tua disposizione, puoi facilmente personalizzare l’illuminazione in base al tuo umore o all’occasione.

Il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant rende l’esperienza ancora più comoda e intuitiva, consentendoti di regolare le luci con semplici comandi vocali. Inoltre, con l’app Tapo, puoi programmare la striscia LED per accenderla e spegnerla automaticamente in determinati giorni e orari.

L’installazione è facile e flessibile, grazie al supporto adesivo e alla possibilità di tagliare la striscia alla lunghezza desiderata. Non è necessario alcun hub aggiuntivo: basta collegare la striscia alla rete Wi-Fi e puoi iniziare a personalizzare i tuoi ambienti direttamente dall’app sul tuo smartphone o tablet iOS o Android.

Una soluzione efficace per avere un’esperienza di illuminazione a misura per le tue esigenze: acquistala adesso in offerta a soli 29,99 euro.