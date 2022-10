La stazione di ricarica 7 in 1 con luce e mensola è ASSURDA (19€)

Su Amazon c’è un gadget spettacolare, che è pronto a tornare utile in un sacco di contesti. Infatti, a partire da una semplice presa a muro, ti permette di creare una completissima stazione di ricarica 7 in 1, dotata di pratica mensola per appoggiare i dispositivi e persino di luce da notte. A disposizione, per effettuare la ricarica, hai: 4 ingressi USB, due prese Standard e una di tipo Schuko. Super completo, insomma.

Approfittando di uno sconto a tempo limitatissimo, puoi portare a casa questo eccellente prodotto a 19€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitatissima.

Stazione di ricarica 7 in 1: una vera genialata

A rendere molto interessante questa soluzione sono senz’altro i due elementi aggiuntivi:

la pratica mensola , che puoi montare e smontare a piacimento, risulta particolarmente utile per appoggiare i dispositivi mentre sono in carica;

, che puoi montare e smontare a piacimento, risulta particolarmente utile per appoggiare i dispositivi mentre sono in carica; la luce da notte è perfetta per creare la giusta atmosfera e può essere gestita in manuale (accendendola o spegnendola dall’interruttore) oppure in automatico. Infatti, il prodotto integra un sensore di luce ambientale che farà accendere la lampada quando intorno è buio.

Proprio per queste due caratteristiche, unitamente alla presenza di così tanti ingressi, questa spettacolare stazione di ricarica 7 in 1 risulta unica nel suo genere. Per approfittare dello sconto Amazon a tempo, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

