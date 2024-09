La Statua della Libertà LEGO è tornata in offerta su Amazon (-15%)

Preparati ad arricchire l’arredamento della tua casa o del tuo ufficio con il bellissimo set LEGO che permette di costruire un modellino della Statua della Libertà. L’iconico monumento di New York può entrare in casa tua al prezzo di soli 85,39 euro invece di 99,99, con spedizione Prime inclusa.

Statua della Libertà LEGO: un modellino unico

Con questo set puoi costruire ogni singolo dettaglio della Statua della Libertà: dalla base monumentale con scudi decorati, mattoni scolpiti e balconi colonnati fino alla riproduzione fedele della Statua della Libertà stessa.

Ritroverai ogni piccolo particolare: la toga che fluisce elegantemente, la corona a sette punte, le catene spezzate ai piedi della statua e il libro che tiene in mano, senza contare il braccio alzato con la fiaccola dorata, il simbolo distintivo della Statua.

Una volta costruito il modellino misura 44 centimetri di altezza, per quello che è destinato a diventare un pezzo di decorazione perfetto per la casa o l’ufficio. All’interno della confezione troverai anche un libretto informativo che ti guida non solo nella costruzione, ma ti permette anche di approfondire la storia e l’architettura della Statua della Libertà, con curiosità e informazioni di carattere storico.

Composto da ben 1685 pezzi, con questo LEGO avrai ore di divertimento e sfida, ad un prezzo a dir poco imperdibile. Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a soli 85,39 euro invece di 99,99.