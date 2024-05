La STAMPANTE laser di HP a -93€ in meno è praticamente REGALATA!

Finalmente potrai avere anche tu una stampante in casa, senza essere costretto a recarti ogni volta in copisteria! Il modello scontato su Amazon si chiama HP LaserJet M140w, e vede il suo prezzo crollare di 92,91€, passando dai 199,90€ di listino a soli 106,99€!

Tutte le caratteristiche della stampante HP

Questo modello di HP svolge molteplici funzioni con efficienza come la stampa, le copie e le scansioni di documenti o immagini. E la sua connettività permette di stampare da qualsiasi dispositivo attraverso l’app HP Smart. È disponibile anche lo scanner a colori che eleva la qualità delle tue scansioni fino a una risoluzione di 1200 x 1200 dpi. Infine, la sua velocità può raggiungere le 20 pagine al minuto in bianco e nero, godendo di tecnologia laser integrata che garantisce testi nitidi in ogni situazione.

La stampante supporta diverse modalità di connessione wireless, tra cui Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, assicurando una connessione stabile e avanzata.

Inoltre, questo modello è in grado di gestire vari tipi di carta, dalle classiche dimensioni A4 a buste e cartoline, supportando grammature che vanno da 65 a 120 g/m², rendendola adatta a molteplici esigenze di stampa.

In termini di compatibilità, la HP LaserJet M140w utilizza cartucce toner originali HP 142A Nero (W1420A). E per un ulteriore vantaggio, viene fornita con 2 mesi inclusi del Piano Toner Instant Ink, permettendoti di godere di una stampa senza preoccupazioni fin dal primo utilizzo.

Trasforma la tua cameretta in una cartolibreria grazie alla stampante HP LaserJet M140w a soli 106,99€, grazie allo sconto Amazon del -46%!