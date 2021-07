I giganti della tecnologia Apple e Amazon stanno affrontando un'indagine anti-trust in Spagna. Di fatto, l'organismo di controllo della concorrenza spagnolo, il CNMC, sta indagando su possibili pratiche anticoncorrenziali nel paese da parte dei due colossi statunitensi in merito alla vendita online di dispositivi elettronici; questo è quanto si apprende da Reuters.

Apple e Amazon affrontano una nuova indagine

In una dichiarazione pubblica, la CNMC ha affermato di aver aperto procedimenti disciplinari su possibili comportamenti illeciti da parte di entrambe le società che includerebbero anche possibili restrizioni sul sito web di Amazon in Spagna. Si legge chiaramente: “(Restrizioni) influenzerebbe la vendita al dettaglio di prodotti Apple da parte di terzi e la pubblicità di prodotti Apple concorrenti, portando a una riduzione della concorrenza nel mercato al dettaglio su Internet per i prodotti elettronici”.

Amazon ha dichiarato in una dichiarazione che sta collaborando pienamente con l'autorità su questo problema, mentre Apple in Spagna non ha rilasciato commenti su questo caso. Non è ancora noto quanto tempo impiegherà l'agenzia per esaminare questa pratica, poiché il procedimento della CNMC impiega un periodo massimo di 18 mesi per l'indagine e la risoluzione del caso.

Le grandi aziende tecnologiche hanno attirato l'attenzione dei regolatori antitrust in diverse regioni negli ultimi tempi. Di recente, l'autorità antitrust tedesca ha confermato che sta osservando la compagnia di Cupertino per le normative sulla concorrenza, rendendola la quarta indagine su una grande azienda digitale, dopo i casi precedenti su Facebook, Amazon e Google.

Anche l'Autorità per la concorrenza e il mercato del Regno Unito ha avviato un'indagine per verificare se il duopolio di Google e Apple avesse soppresso la concorrenza e l'innovazione. Infine, nell'aria c'è anche il pacchetto di sei fatture discusso di recente dalla Camera degli Stati Uniti che servirebbe per fermare il predominio di queste grandi aziende tecnologiche.

