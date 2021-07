Il Cashback di Stato è stato sospeso, ma – se sai come fare – su Amazon continua all'infinito. Ragionaci un attimo: altro non è che una forma di risparmio. Spendi un “tot” e te ne torna indietro un po', dopo diverso tempo, tramite bonifico.

Ecco, con gli strumenti che ti mostro oggi, il risparmio ce l'hai subito: non spendi prima per riaverli dopo. E la cosa bella è che non devi correre, non devi fare acquisti inutili: risparmi prima e basta. Ovviamente, non mi riferisco mica alla pagina delle offerte del giorno: sarebbe incredibilmente banale. Intendo qualcosa di molto più interessante, che probabilmente non conosci.

Cashback sospeso: su Amazon continua all'infinito

Bene, appurato che non ci interessano le offerte del giorno, come fare per avere un risparmio così corposo su Amazon, ancora prima di spendere? Con alcuni strumenti essenziali, che – fidati – userai ogni giorno.

Il primo, il più efficace, è certamente la pagina specifica dei coupon. Cos'è? Semplice, una sola sezione con tutti – ma proprio tutti – i coupon speciali che puoi riscattare e usare su migliaia di prodotti di ogni categoria e tipologia. Se sfogli il catalogo aggiornato, ti renderai conto di quante decine di coupon puoi trovare, ogni giorno diversi, per risparmiare parecchio suoi tuoi acquisti e – ribadisco – risparmi prima, non dopo.

Il secondo strumento è l' “iscriviti e risparmia“ ed è dedicato a prodotti di consumo: cibo, detersivi, cura personale, prodotti per l'infanzia e non solo. Si presume che, ogni tot, tu possa voler comprare questi stessi prodotti, perché finiscono. Bene, sai che puoi avere uno sconto (cashback istantaneo!) se – al momento del primo acquisto – stipuli una sorta di abbonamento: ogni periodo di tempo, che decidi tu, ti arriva di nuovo a casa lo stesso prodotto. La cosa interessante sai qual è? Non c'è mica un vincolo! Volendo, approfitti dello sconto sul primo ordine e poi – se l'abbonamento non ti serve più – banalmente, lo annulli. Intanto hai risparmiato.

Il terzo strumento, un bel po' più di nicchia, è il canale Telegram ufficiale di Telefonino.net. Perché? Perché c'è un intero team dietro, che ogni giorno seleziona offerte consistenti di ogni tipo sui migliaia di prodotti: non devi nemmeno cercare, li trovi serviti. Un esempio assurdo: questi auricolari di Lenovo in sconto del 60% se – prima di pagare – inserisci il coupon “8EVHG7ZV”: alla fine li paghi 12,99€ con spedizioni gratis. Visto? E questa è solo una delle tante possibilità.

L'ultimo strumento è quello che richiede un po' più di impegno perché è veramente nascosto. Si tratta di sconti praticamente non segnalati nella ricerca: vedi un prezzo, ma – al momento di pagare – ne trovi uno più basso. Com'è possibile? Si tratta del “risparmia al check out“: lo noti solo aprendo la pagina del prodotto, come mostrato nell'immagine subito sotto. Se ci starai attento, farai un sacco di affari. L'esempio della foto è Amazfit Bip U Pro proprio oggi in sconto.

Insomma, il Cashback di Stato sarà anche stato sospeso, ma su Amazon – se sei abbastanza furbo – continui a risparmiare e lo fai prima di pagare, non aspettando un bonifico dopo. Geniale, no?

