La serie Xiaomi 16 potrebbe ricevere un teleobiettivo a periscopio, secondo un rumor

La linea Xiaomi 16 potrebbe ricevere un importante miglioramento della fotocamera. In base a una nuova indiscrezione proveniente dalla Cina, da una fonte notoriamente attendibile, i prossimi dispositivi di punta dell’azienda potrebbero (finalmente) montare un sensore con teleobiettivo a periscopio, per adeguarsi ai suoi concorrenti più potenti.

Obiettivo: adeguarsi ai competitor?

Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro sono stati recentemente annunciati in Cina: il lancio globale è previsto per il primo trimestre di quest’anno. Proprio come il predecessore, il modello base (al contrario della versione Pro) non ha una fotocamera con teleobiettivo a periscopio, bensì un sensore principale supportato da un’unità ultrawide e un teleobiettivo snapper.

Le cose potrebbero cambiare al lancio dei dispositivi successivi, ovvero la serie Xiaomi 16. L’obiettivo dell’azienda potrebbe essere quello di rendere gli smartphone più accattivanti per i consumatori, visto e considerato che dispositivi competitor come Vivo X200 e OPPO Find X8 possiedono entrambi fotocamere con teleobiettivo a periscopio.

Forse non prima del 2026

Se questa indiscrezione dovesse rivelarsi vera, sarà la prima volta che tutti e tre i dispositivi di una serie (Xiaomi 16 base, Pro e Ultra) monteranno il sopracitato sensore. Tuttavia, il loro arrivo non è previsto in tempi brevi: probabilmente durante il quarto trimestre dell’anno, tra ottobre e dicembre, per la Cina, ma non prima del 2026 per il resto del mondo, anche se le cose potrebbero cambiare.

Ad alimentare i futuri Xiaomi 16 sarà il successore dello Snapdragon 8 Elite, ultimo processore di Qualcomm. L’azienda cinese è sempre tra le prime a implementare i SoC più recenti, pur con un rovescio della medaglia: impiega un bel po’ di tempo a lanciare i suoi flagship a livello globale.