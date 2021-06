Razer Iskur X Gaming Chair è la nuova (seconda) sedia da gioco più conveniente mai svelata dal marchio. Di fatto, l'azienda ha presentato ufficialmente tale prodotto poche ore or sono.

Razer Iskur X: caratteristiche e specifiche

L'Iskur X ha un prezzo inferiore rispetto al modello precedente, ma conserva ancora la maggior parte delle caratteristiche essenziali della Iskur Gaming Chair originale lanciata nel 2020. Il supporto lombare tuttavia, è assente sulla nuova iterazione, sebbene sia disponibile un cuscino di supporto lombare come accessorio separato venduto apparte.

Gran parte degli eccellenti materiali impiegati nella produzione della Iskur Gaming Chair sono stati estesi anche all'erede appena svelato. La resistente schiuma ad alta densità all'interno della sedia fornisce un cuscino sufficientemente imbottito per gli utenti e un comfort duraturo. La schiuma è prodotta con materiali resistenti e una persona può restare seduta sulla sedia per lunghi periodi di tempo senza provare alcun disagio.

Ad un prezzo al dettaglio di 399 dollari, la sedia da gioco Razer Iskur X è più economica mai svelata dal marchio. Questo potrebbe interessare una grande fetta di utenti facenti parte del mondo del gaming, anche se il prezzo ridotto implica necessariamente una riduzione – in alcuni aspetti – del comfort desiderato da una sedia da gioco di alta qualità. Come accennato in precedenza, il supporto lombare integrato, un componente ergonomico fondamentale, è assente nell'Iskur X. Ci sono anche differenze nei braccioli tra le due sedie da gioco. Con la versione 2020 abbiamo braccioli 2D, mentre con il suo successore troviamo i braccioli 4D.

Per gli appassionati di gaming, una sedia da gioco è un accessorio importante per godere di un'esperienza davvero avvincente e coinvolgente. Queste sedie offrono diverse funzionalità che si combinano l'un con l'altra al fine di offrire all'utente un utilizzo degno del nome che porta un “accessorio” del genere. L'azienda si aspetta che la sua nuova sedia da gioco riceva una calorosa accettazione sul mercato.

Ricordiamo che la Razer Iskur X ha un prezzo di 399 dollari e si può acquistare tramite il sito Web della compagnia.

Razer

