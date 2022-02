La Russia censura Apple e altri giganti della tecnologia

Nel mezzo della crisi nell'Europa orientale, un rapporto del New York Times indica che la Russia sta intensificando una campagna di censura facendo pressioni sui giganti della tecnologia, come Apple, Google, Spotify, Twitter e altri, affinché rispettino una nuova legge.

Il NYT afferma che le autorità russe hanno avvertito Apple e altre società tecnologiche di conformarsi a una legge che richiede loro di costituire persone giuridiche nel paese. Esperti legali e gruppi della società civile hanno affermato alla pubblicazione che questa “cosiddetta legge sullo sbarco rende le aziende e i loro dipendenti più vulnerabili al sistema legale russo e alle richieste della censura del governo“.

Le mosse fanno parte di una campagna di pressione russa contro le società tecnologiche straniere. Utilizzando la prospettiva di multe, arresti e blocco o rallentamento dei servizi Internet, le autorità stanno spingendo le aziende a censurare materiale sfavorevole online mantenendo non filtrati i media pro-Cremlino.

A quanto pare, la mela ha già rispettato questa nuova legge aprendo un ufficio a Mosca all'inizio di questo mese, come riportato da RepublicWorld:

Apple ha aperto un ufficio di rappresentanza in Russia, aderendo alle regole del regolatore delle comunicazioni del Cremlino Roskomnadzor che richiedevano alle società straniere di avviare operazioni sul suolo russo al fine di promuovere il settore tecnologico interno del paese sulla Silicon Valley. Roskomnadzor aveva precedentemente avvertito che le aziende tecnologiche che violano la legislazione rischiano di dover affrontare il divieto di pubblicità, la raccolta di dati e le restrizioni sul trasferimento di denaro, o saranno completamente inserite nella lista nera. La Russia aveva chiesto a decine di aziende IT e tecnologiche di localizzare le loro operazioni citando la nuova legge.

Oltre ad Apple, TikTok e Spotify hanno rispettato la legge, mentre Google ha provveduto a farlo a breve. Twitter e Meta ne hanno rispettato alcune parti, mentre Twitch e Telegram no.

Questo rapporto del NYT mette in luce un momento molto controverso per Apple, dal momento che l'azienda sostiene la privacy. Non solo, il vice primo ministro ucraino ha invitato l'azienda a interrompere le vendite di prodotti in Russia. In una lettera al CEO Tim Cook questo venerdì, il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha scritto che Apple dovrebbe “smettere di fornire servizi e prodotti Apple alla Federazione Russa”. La richiesta arriva mentre la Russia continua la sua invasione dell'Ucraina.