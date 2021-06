Lo so bene che è difficile fare il collegamento, ma Xiaomi è anche rasatura perfetta. Anzi, il suo brand Enchen è il produttore che ha realizzato con lo zampino del colosso cinese, un rasoio elettrico con testina 3D. Ti regalerà risultati eccezionali da subito, ma la cosa ancor più incredibile è quanto poco costi oggi su Amazon: 11,99€ con spedizioni rapide e gratis. Praticamente, ci sono alcuni tipi di rasoi usa e getta che costano di più.

Xiaomi: rasatura perfetta, prezzo regalo

Bellissimo esteticamente, ma i dubbi stanno a zero: devo ancora trovare il prodotto di Xiaomi (realizzato direttamente o parte dell'ecosistema) che mi faccia pensare a qualcosa di oggettivamente brutto.

Questo dispositivo ha un design che sprizza carattere e determinazione: un tipo “tosto”, che non rinuncia però all'eleganza di un mix fra linee morbide e linee squadrate. Una meraviglia, insomma, ma un bel guscio non basta a decretare la qualità di un prodotto: pensa se radesse male!

Beh, se non fosse all'altezza delle aspettative, di certo di questo prodotto non ti racconterei. Invece, a colpire è la presenza di una testina 3D tripla, che – grazie alla doppia lama di ognuno dei tre rasoi – la rasatura sarà prefetto alla prima passata, anche a barba corta.

Tutto qui? Assolutamente, puoi anche semplicemente regolare la lunghezza della barba, senza ridurla a zero, grazie al regolatore integrato. Un prodotto 2 in 1, praticamente.

Decidi se vuoi rasarti a secco oppure con acqua. Non preoccuparti del contatto con i liquidi, c'è la certificazione IPX7 a protezione di tutta la tecnologia a bordo di questo dispositivo. Anzi, non dovrai nemmeno temere la sostituzione della batteria perché è integrata. Quando è scarica, in un attimo puoi ricaricarla attraverso l'ingresso USB C.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, che adesso porti a casa a un prezzo assurdo. Il rasoio elettrico by Xiaomi lo prendi a 11,99€ con spedizioni rapide e gratis, direttamente Amazon. Volevi conoscere prima questa super occasione? Trovi le migliori sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

