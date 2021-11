La produzione di smartphone tornerà alla normalità nel 2022

TrendForce ha rilasciato una nuova previsione reltiva al mercato globale degli smartphone per il prossimo anno. Gli analisti ritengono che le vendite di telefoni torneranno ai livelli normali pre-pandemici nel 2022.

Si prevede che nel 2022 il volume di produzione di smartphone raggiungerà 1,39 miliardi di unità. Se questa previsione dovesse risultare veritiera si noterebbe una crescita rispetto all'anno in corso, superiore del 3,8%.

Gli smartphone sono essenziali per la vita quotidiana delle persone e costituiscono una necessità di base. TrendForce prevede quindi che l'industria degli smartphone riprenderà e registrerà una crescita marginale il prossimo anno, supponendo che le attività economiche in tutto il mondo torneranno per lo più alla normalità per allora.

I principali driver di tendenza nel mercato degli smartphone il prossimo anno sarà ancora il consueto ciclo di sostituzione dei dispositivi e la domanda aggiuntiva dai mercati emergenti. TrendForce prevede che la produzione annuale di smartphone per il 2022 raggiungerà circa 1,39 miliardi di unità e il tasso di crescita su base annua raggiungerà il 3,8%.