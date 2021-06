Nel 2020, gli smartphone venduti online hanno rappresentato circa il 26% di tutte le spedizioni nel mercato globale: questo significa che un telefono su quattro è stato acquistato in Rete.

Gli utenti scelgono i canali online

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, la pandemia da Coronavirus è stato un fattore chiave per l'incrementato delle vendite online in diversi Paesi. Le regioni a cui la ricerca si riferisce includono l'India, che ha raggiunto la quota più alta con il 45% di vendite online, poi il Regno Unito con il 39% e la Cina con il 34%. Nel 2020, il livello delle vendite di smartphone tramite canali online è aumentato del 6%, rispetto ad un anno prima.; nel complesso, il mercato dei telefoni ha segnato un aumento di oltre il 10% rispetto al 2019.

Inoltre, questa tendenza è stata registrata anche in altre regioni, come gli Stati Uniti, l'Europa e i mercati emergenti, come l'America Latina. Entrando nei dettagli, gli Stati Uniti e l'India hanno registrato, nella seconda metà dello scorso anno, la quota di acquisti online più alta di sempre. Tuttavia, questo trend dovrebbe rallentare ne corso del 2021, le cui quote dovrebbero essere leggermente inferiori rispetto allo scorso anno.

Stando a Sujeong Lim, analista di Counterpoint Research, dal 2022 si registrerà un nuovo incremento delle vendite online dei dispositivi mobili.

Dopo la rapida crescita nel 2020, prevediamo che il 2021 vedrà un certo allentamento, provocato dalla campagna di vaccinazione anti COVID-19. Tuttavia, si prevede che (ndr la vendita online) crescerà leggermente ogni anno a partire dal 2022 e che tale incremento sarà sostenuto dai mercati emergenti e dall'abitudine della popolazione di mezza età ad avere dispositivi IT e utilizzare Internet. Nel caso dell'India, che attualmente detiene la più alta percentuale di vendite online, si potrebbe registrare una contrazione dal 2022 a causa dello sviluppo di infrastrutture offline, come negozi multimarca e store al dettaglio. Da segnalare, invece, la futura crescita del mercato online in SEA e MEA.

