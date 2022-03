La prima Yankee Candle non si scorda mai e nemmeno le altre: ora 22€

Le Yankee Candle, che meraviglia. Le uniche candele profumate, che io abbia mai provato, a non rilasciare odore di cera, ma solo la fragranza scelta. Un profumo persistente, che si espande nell'ambiente velocemente e persiste a lungo anche dopo che le hai spente.

Inoltre, la giara grande è meravigliosa: un oggetto d'arredo che rimane anche quando l'avrai consumata tutta e – fidati – ci vorrà tanto tempo perché durano moltissimo. Ora che sono in sconto su Amazon a 22/23€ circa appena per le fragranze più belle, era impossibile per me non segnartele. Io ho già scelto la mia, la mitica Cupcake alla Vaniglia, e tu? Godi di spedizioni rapide e gratuite: è il momento perfetto per provarle.

Yankee Candle in sconto su Amazon: profumo e meraviglia

Scommettiamo che provata la prima, non si torna più indietro? Non ci sarà altra marca che tenga, non te ne piaceranno altre. Sono le uniche che emanano un profumo impressionante, persistente e pieno.

Ti soddisfano fin dalla prima accensione e – a conti fatti – costano molto meno di un profumatore ambientale con le loro costose ricariche. Quando le ho viste in sconto su Amazon, non ho potuto resistere e – una volta ordinata la mia – ho pensato che segnalartele, e permetterti di risparmiare un sacco sulla giara grande, fosse il minimo. Le tre fragranze più belle, in sconto a 22€ circa appena, sono:

Non avere remore a ordinare le tue Yankee Candle da Amazon, grazie al perfetto imballaggio, arriveranno da te senza alcun problema. Togli il tappo e annusa la loro fragranza: è persistente già da spenta. Immagina da accesa! Approfittane adesso però: il prezzo di questi gioielli profumati è di molto superiore ai 30€, solitamente. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.