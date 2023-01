La presa smart INVISIBILE c'è, ma NON si vede: ora a 10€ (-60%)

La presa smart invisibile è il prodotto perfetto per rendere intelligente qualsiasi oggetto hai in casa, senza tuttavia dover avere dispositivi ingombranti e sporgenti. Siamo onesti: i modelli classici sono senz’altro super utili, ma occupano un sacco di spazio. Ecco perché queste versioni, che sostituiscono completamente la presa a muro standard, sono utilissime.

Quando ho visto il ritorno dello sconto del 60% su Amazon, non ho potuto fare a meno di segnalarti l’occasione. Spuntando il coupon in pagina, puoi portarla a casa a 10€ circa appena. Dovrai essere veloce però perché solitamente durano pochissimo in promozione.

La presa smart invisibile è in sconto del 60% su Amazon

Individua la presa a muro che vuoi rendere intelligente e sostituiscila con questo dispositivo. Bastano pochi minuti e un pochino di esperienza con i cavi elettrici per completare l’operazione (fallo fare a un elettricista, se non ti senti in grado). A quel punto, tramite apposita applicazione per smartphone dovrai semplicemente procedere alla configurazione del prodotto e sarà subito pronto.

Collega gli oggetti che desideri, come macchine del caffè, lampade, elettrodomestici vari e altri prodotti. Potrai accenderli e spegnerli direttamente da smartphone, dovunque tu sia. Potrai farlo anche utilizzando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Il momento di fare un ghiottissimo affare su Amazon è adesso. Risparmia il 60% sull’innovativa presa smart invisibile. Spunta il coupon in pagina e portala a casa a 10€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai sevizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.