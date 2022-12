La presa intelligente di Amazon costa la META' con QUEST'OFFERTA

Per rendere “smart” la propria casa non possono mancare delle prese intelligenti, magari da gestire con il controllo vocale tramite Alexa. Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare la presa intelligente Amazon Smart Plug al prezzo scontato di 12,99 euro invece di 25,99 euro.

Si tratta di un’offerta davvero ottima, con uno sconto del 48% riservato a chi sceglie di acquistare questo comodissimo accessorio pensato per rendere ancora più smart la propria abitazione. Da notare, inoltre, che è possibile anche scegliere l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi o costi aggiuntivi. In questo caso, la Amazon Smart Plug costerà solo 2,60 euro al mese per 5 mesi.

Per sfruttare l’offerta prima che le unità disponibili terminino è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Amazon Smart Plug: la presa intelligente in offerta a metà prezzo su Amazon

La presa intelligente di Amazon ha tutte le carte in regola per diventare un componente aggiuntivo “centrale” del proprio ecosistema smart di casa. Grazie alla Amazon Smart Plug è possibile, facilmente, programmare gli orari d’accensione e spegnimento oppure attivare un dispositivo grazie al controllo vocale tramite Alexa.

Amazon Smart Plug è facilissima da configurare e non ha bisogno di un hub. Tutto avviene tramite l’app di Alexa che permette una semplicissima configurazione e, soprattutto, una gestione completa della presa intelligente, senza alcuna limitazione o problema.

Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare la Amazon Smart Plug al prezzo scontato di 12,99 euro invece di 24,99 euro con un imperdibile sconto del 48%. Da notare che è anche possibile puntare sull’acquisto a rate: in questo caso, la presa intelligente costa 2,60 euro al mese per 5 mesi. Per sfruttare l’offerta prima che sia troppo tardi è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

