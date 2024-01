La potentissima Cassa Bluetooth da 30W costa solo 56€ con questo SCONTO!

W-King D8 Mini-1 offre un’eccezionale esperienza audio stereo grazie ai suoi due precisi driver acustici, che regalano medi e alti distinti e bassi potenziati attraverso il design proprietario del subwoofer passivo. Questa configurazione si traduce in un audio ricco e potente, capace di mantenere la chiarezza anche ai volumi più elevati senza distorsioni indesiderate.

La struttura di questa cassa è leggera e robusta, il che ne facilita il trasporto ovunque tu desideri portare la tua musica. La tracolla regolabile e rimovibile aggiunge un ulteriore livello di comodità durante il trasporto. La batteria integrata ad alta capacità da 10.000 mAh assicura fino a 24 ore di riproduzione a volumi più bassi, consentendoti di godere della tua musica per l’intera giornata.

Certificato con standard IPX6, il W-King D8 Mini-1 è resistente agli spruzzi d’acqua, rendendolo ideale per l’uso all’aperto, persino in condizioni di pioggia o umidità. La compatibilità con il Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile e veloce con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth, con una portata estesa fino a 20 metri. L’altoparlante offre due equalizzatori distinti (modalità interna ed esterna) per personalizzare l’esperienza sonora in base alle preferenze personali.