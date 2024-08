La PIASTRA da VIAGGIO Imetec crolla a 19€ (SCONTO del 42%!)

Imetec è una sicurezza quando si parla di prodotti per la bellezza e per la cura dei capelli. La serie “Bellissima”, poi è la prova che puoi avere risultati professionali anche a casa! Ma la vera novità è che, grazie al corposissimo ribasso del 42% targato Amazon, potrai far tua la piastra da viaggio Bellissima Imetec B-Mini a un prezzo di appena 19,00€!

Tutte le caratteristiche della piastra da viaggio Bellissima by Imetec

Compatta, leggera e dal design elegante, questa piastra per capelli è la compagna ideale per le tue avventure. Le sue dimensioni ridotte e il multivoltaggio automatico ti permettono di portarla con te ovunque, senza preoccuparti di prese di corrente diverse, rendendola perfetta per chi viaggia spesso e vuole mantenere un look impeccabile in ogni situazione.

Adatta a tutti i tipi di capelli, la B-Mini di Imetec ti consente di ottenere uno styling personalizzato e impeccabile, sia che tu abbia capelli corti, medi o lunghi. Ma la vera chicca è il rivestimento in ceramica che protegge i tuoi capelli dal calore eccessivo, donando loro lucentezza e morbidezza. In altre parole, puoi lisciare i tuoi capelli senza preoccuparti di danneggiarli.

Questa piastra raggiunge velocemente la temperatura ideale di 200°C e, grazie al profilo arrotondato e alla tecnologia Thermo Control, assicura una stiratura al top senza doverla passare più volte sulla stessa ciocca per ottenere il risultato desiderato.

Rendi lo styling dei tuoi capelli perfetto anche quando non sei a casa con la piastra Bellissima Imetec B-Mini, scontata a soli 19,00€, anziché 32,99€!