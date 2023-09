La nuova Xbox Series S da 1TB è in OFFERTA su eBay (-11%)

Con la nuova Xbox Series S di colore nero e con SSD da 1TB, Microsoft ha voluto tendere la mano verso coloro che sono destinati ad entrare nel mondo Xbox senza spendere le cifre necessarie per una Series X, ma anche senza rinunciare a maggior spazio a disposizione per i propri giochi. Oggi, se attivi il coupon sconto “SETTEMBRE2023” prima del pagamento puoi pagarla soltanto 311 euro invece di 349. Il prezzo più basso del web.

Xbox Series S 1TB in offerta: da non perdere

La Xbox Series S Carbon Black è il sogno di ogni videogiocatore che cerca prestazioni di nuova generazione e velocità senza pari. Con un’unità SSD da 1TB, avrai tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per i tuoi giochi, le tue app e molto altro ancora.

Grazie all’Xbox Velocity Architecture, questa console offre una velocità di caricamento incredibile e un gameplay fino a 120 FPS. Non dovrai più aspettare interminabili tempi di caricamento, potrai tuffarti immediatamente nell’azione e goderti un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Con la Xbox Series S hai accesso a giochi digitali provenienti da quattro generazioni di Xbox. Inoltre, ci sono centinaia di titoli ottimizzati che ti faranno vivere l’esperienza di gioco al massimo delle sue potenzialità. Che tu sia un appassionato di giochi di azione, avventura, sport o sparatutto, troverai sicuramente qualcosa che fa al caso tuo.

Per rendere l’esperienza ancora più eccezionale, puoi abbinare la tua Xbox Series S a Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente). Con Game Pass Ultimate, sarai il primo a giocare a nuovi titoli come Starfield e Forza Motorsport il giorno stesso del lancio. Inoltre, avrai accesso a una vasta libreria di giochi, tra cui Minecraft Legends, Halo Infinite e Forza Horizon 5, che potrai goderti con i tuoi amici su console, PC e cloud.

Con nuovi titoli che vengono aggiunti costantemente, non avrai mai il tempo di annoiarti. Ogni mese ci sono giochi emozionanti e avvincenti pronti ad attenderti, così potrai ampliare la tua collezione e scoprire nuove avventure ogni giorno.

Con Game Pass Ultimate, inoltre, puoi saltare l’installazione dei giochi e tuffarti direttamente nel cloud. Non dovrai più aspettare che i giochi si scarichino, ma potrai iniziare a giocare istantaneamente, risparmiando tempo prezioso.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta per la Xbox Series S da 1TB. Applica il coupon “SETTEMBRE2023” su eBay e ottieni l’11% di sconto, portando a casa questa potente console per il gaming ad un prezzo incredibilmente conveniente. Entra nel futuro del gaming e vivi un’esperienza di gioco straordinaria con Xbox Series S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.