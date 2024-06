La nuova macchina LEGO Lamborghini è in sconto su Amazon a 25 euro

Opportunità interessante su Amazon per questo set LEGO Speed Champions Super Car Lamborghini Lambo V12 Vision GT, un nome lunghissimo per una delle ultime novità dai mattoncini più famosi del mondo che puoi acquistare in sconto a soli 25,64 euro. Una perfetta idea regalo per bambini e bambine.

Set LEGO Speed Champions Lamborghini: le caratteristiche

Il set LEGO Speed Champions Super Car Lamborghini Lambo V12 Vision GT è pensato per bambini e bambini e include piccola replica dettagliata della Lamborghini Lambo V12 Vision GT, ricca di caratteristiche autentiche.

L’auto giocattolo si presenta con abitacolo, ala posteriore divisa, dettagli esagonali sui cerchi delle ruote, doppi scarichi e i loghi Gran Turismo, oltre a luci posteriori a forma di Y. Davvero niente male per un modellino di questo tipo, che si presenta quindi molto realistico e fedele all’auto originale.

Il set comprende anche una minifigure di un pilota da corsa, completa di casco e tuta Gran Turismo, che può essere posizionato all’interno dell’abitacolo. Una volta completata, l’auto può essere una divertente macchina giocattolo o un grazioso oggetto da esposizione.

Un’idea regalo divertente e che verrà sicuramente apprezzata: acquista adesso il set in sconto a 25,64 euro.