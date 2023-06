La Nintendo Switch Oled edizione "Pokémon Scarlatto & Violetto" torna su Amazon ad un super prezzo

Se sei un collezionista appassionati dei Pokémon, non puoi davvero farti sfuggire l’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi. La console Nintendo Switch Oled in edizione limitata “Pokémon Scarlatto & Violetto” è nuovamente disponibile su Amazon – ad un prezzo decisamente accattivante, soprattutto se lo compariamo con i prezzi esorbitanti che trovate su eBay e sugli altri store dove questa console è esaurita da ormai diversi mesi.

L’edizione speciale Pokémon Scarlatto & Violetto può essere tua a solamente 319,90€, decisamente niente male! La confezione include una console Nintendo Switch Oled brandizzata con gli iconici Pokémon leggendari “Miraidon e Koraidon“, che impreziosiscono la dock della console, in un bellissimo bianco perla valorizzato da alcuni elementi a contrasto in argento. Il retro della console, che invece riprende i colori scarlatto, violetto e nero, è decorato con illustrazioni speciali dei tre Pokémon tra cui i giocatori potranno scegliere il loro primo compagno d’avventura. Insomma, una combinazione di colori, serigrafie ed easter egg decisamente interessante e molto diversa dagli altri esperimenti fatti da Nintendo con le altre edizioni limitate delle sue console.

Ad ogni modo, precisiamo che non si tratta di un vero e proprio bundle: la console non viene venduta con alcun gioco, che pertanto andranno acquistati a parte. A tal proposito, ti segnaliamo che su Amazon è ancora disponibile Pokémon Scarlatto e Violetto Edizione Duplice con Steelbook: entrambi i giochi racchiusi in un’elegante custodia steelbook. Anche questo è un prodotto estremamente ricercato dai collezionisti da non farsi assolutamente scappare!

Per il resto, si tratta dell’edizione OLED della console, che presenta uno schermo da 7″ con una luminosità e un contrasto senza precedenti per una console (semi-)portatile di Nintendo. Troviamo 64GB di storage, mentre la console include – oltre a tablet, i joycon, i lacci e la dock – anche il cavo HDMI, il grip per tenere i joycon uniti e un caricatore per la console. Non farti scappare questa offerta!

