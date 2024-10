La Moulinex Easy Fry & Grill XXL è in offerta ad un prezzo da sogno

L’offerta esclusiva Prime su Amazon per la Moulinex Easy Fry & Grill XXL rende questa friggitrice ad aria un’opportunità interessante per chi desidera un elettrodomestico versatile e di alta qualità. Attualmente è disponibile a soli 89,99€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo precedente di 109,99€.

La Moulinex Easy Fry & Grill XXL è dotata di una capacità di 6,5 litri, sufficiente a cucinare per un massimo di otto persone, e grazie alla tecnologia 2-in-1, combina frittura ad aria e grill, permettendo una vasta gamma di preparazioni.

La sua potenza di 1830W assicura un riscaldamento rapido e una cottura uniforme, garantendo che i cibi siano sempre croccanti fuori e morbidi dentro. L’apparecchio è equipaggiato con otto programmi di cottura predefiniti, come quelli dedicati a patatine fritte, pollo, pizza e dolci, che rendono l’utilizzo semplice anche per chi non ha molta esperienza in cucina.

La friggitrice è dotata di un divisore rimovibile, il che consente di passare dalla capacità completa a una cottura in due sezioni distinte, perfetto per preparare piatti diversi contemporaneamente. La griglia in alluminio pressofuso è rivestita con materiale antiaderente, facilitando sia la cottura che la pulizia, anche se l’uso della lavastoviglie è sconsigliato per evitare di danneggiare il rivestimento.

Ottima anche la companion app ufficiale, che offre oltre 120 ricette da cui trarre ispirazione per creare piatti sani e gustosi. Non perdere altro tempo: acquistala subito per averla a meno di 90€!