La MITICA luce da notte wireless di Xiaomi ora a prezzo shock (14€)

La spettacolare luce da notte di Xiaomi, il modello wireless, è in sconto su Amazon a prezzo pazzesco, ma solo per poche ore ancora. Un prodotto premium, che puoi portare a casa a 14€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, ma sii veloce perché è già quasi finito. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Luce da notte Xiaomi a prezzo piccolissimo su Amazon

Un modello particolarissimo nel design, super versatile e funzionale. Ha una comoda base magnetica, che puoi appoggiare su un mobile oppure attaccare al muro. Quando necessario, sollevi la lampada e la porti in giro senza alcun problema: potrai spostarti al buio senza dover accendere le luci principali.

Dotata di sensore di movimento, non dovrai accenderla a mano: rileverà la tua presenza e sarà immediatamente pronta all’uso. Questo la rende perfetta da usare ad esempio nell’armadio o davanti alla porta di ingresso. Funzionante tramite batteria, non c’è alcun vincolo dei cavi.

Per finire, è persino dotata di connettività Bluetooth. Se lo desideri, puoi abbinarla a un hub compatibile e inserirla nella gestione della tua casa smart. Non perdere l’occasione di fare un goloso affare su Amazon con questa spettacolare luce da notte Xiaomi, totalmente wireless. Completa l’ordine al volo per averla a 14€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

