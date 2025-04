La migliore VPN ora costa meno: bastano poco più di 3 €/mese per un servizio al top

La migliore VPN costa meno e l’offerta è quella giusta per poter accedere a un servizio in grado di garantire una connessione sicura, senza limiti e con la possibilità di evitare blocchi geografici online. La promozione in questione riguarda NordVPN, riferimento assoluto del settore delle VPN.

Grazie alla promo in corso, NordVPN ora è disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, andando ad attivare il piano di 24 mesi che, per l’occasione, propone 3 mesi extra di utilizzo, per un totale di 27 mesi di abbonamento. L’offerta, inoltre, prevede 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link riportato qui di sotto.

Perché NordVPN è la VPN da scegliere oggi

NordVPN è, sempre di più, un punto di riferimento del settore delle VPN, garantendo un servizio completo, sotto tutti i punti di vista. Per chi sceglie NordVPN, infatti, è ora possibile sfruttare:

una connessione protetta dalla crittografia per rendere sicura una connessione pubblica

per rendere sicura una connessione pubblica una p olitica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento un network di migliaia di server che copre oltre 100 Paesi al mondo e che consente di evitare blocchi geografici durante la navigazione con rete VPN attiva

durante la navigazione con rete VPN attiva un accesso a Internet da 10 dispositivi in contemporanea per account

la possibilità di accedere a Internet senza limiti di banda e di traffico dati

Tutti questi elementi contribuiscono a rendere NordVPN il servizio di riferimento del settore delle VPN. Il costo, inoltre, è un altro fattore determinante. La VPN, infatti, ha un costo di 3,09 euro al mese per chi sceglie il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare la garanzia di rimborso di 30 giorni.