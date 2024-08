La migliore VPN è in offerta: -73% per NordVPN

Scegliere la migliore VPN su cui puntare in questo momento è ora più facile: NordVPN, infatti, è in offerta, con uno sconto del 73% sulla spesa complessiva per l’utilizzo della VPN illimitata. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è possibile ridurre il costo della VPN fino a 3,09 euro al mese, grazie alla possibilità di puntare sul piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato della VPN.

L’offerta include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso messa a disposizione per i nuovi utenti. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

NordVPN: ecco perché è la migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata, ricca di funzionalità e in grado di garantire sicurezza e privacy nell’accesso a Internet. Il servizio può sfruttare la protezione della crittografia del traffico dati oltre che una politica no log, che assicura l’assenza di un monitoraggio dell’attività online dell’utente.

Il servizio si basa su un network di migliaia di server, distribuito in decine e decine di Paesi in tutto il mondo. Questo sistema consente all’utente di poter scegliere il server da cui accedere alla VPN e, quindi, di poter spostare il proprio IP in un altro Paese, evitando la censura online e i blocchi geografici all’accesso. La VPN, inoltre, è utilizzabile da 10 dispositivi diversi, anche in contemporanea.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN è ora accessibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese. La promozione riguarda l’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra (per un totale di 27 mesi di utilizzo senza limiti della VPN). Ci sono anche 6 mesi gratis da regalare a un amico. I nuovi utenti possono sfruttare una garanzia “soddisfatti o rimborsati”, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.