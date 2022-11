La migliore alternativa (ECONOMICA) alla Apple Pencil (meno di 30€)

Se avete appena comprato un nuovo iPad (2021) o (2022) che gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione, avrete sicuramente bisogno di una penna compatibile per sfruttare le sue potenzialità al 100%. Sappiamo tutti che l’accessorio ufficiale di Apple costa molto, perciò abbiamo scovato per voi un gadget economico ma versatile, potente al punto giusto e che viene perfino spedito da Amazon stessa, così che voi possiate godere della massima garanzia.

È uno stilo capacitivo realizzato da un brand sconosciuto chiamato KXT, è costruito interamente in alluminio e costa solo 34,99€, un bel risparmio rispetto agli oltre 100€ richiesti dalla casa madre per quella originale. In più, grazie ad un’offerta a tempo, la pagherete solo 29,98€. Mica male.

Apple Pencil: perché spendere di più?

Andiamo subito alla disamina delle caratteristiche; come quella originale, se la si inclina cambia l’intensità dello schizzo. È un pennino sì economico ma professionale che può fungere da penna, matita, pastello, pennello e non solo. Si creano angoli diversi con linee e ombre differenti sulla pagina bianca digitale che andrete a riempire. Insomma, funziona come una vera e propria matita.

Quando la si usa, non c’è il pericolo che lo schermo riconosca il palmo della vostra mano o altri elementi che possano rovinare l’immagine. Non serve indossare guanti o protezioni speciali. Sentitevi liberi di usarla come una classica Apple Pencil.

Il pennino poi ha una punta di soli 1,5 mm per una precisione perfetta sia durante la scrittura che durante il disegno. In più, non ci sono lag ed è costruita in maniera eccellente, con una finitura opaca per una sensazione pazzesca. Come se non bastasse, si attacca magneticamente all’iPad.

È compatibile con gli iPad base che sono arrivati in commercio dal 2018 in poi. Approfittatene perché a questo prezzo è davvero un accessorio “must have”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.