Sony RX100 Mark V: la più usata su YouTube Italia

Sony RX100 Mark V è una fotocamera dalle dimensioni super compatte; di fatto, si tiene in mano senza problemi. Vanta specifiche tecniche all’avanguardia. In primis, citiamo il sensore da 1 pollice e l’ottica zoom da 24-70 mm con apertura variabile f 1.8 – 2.8. Lo schermo LCD è ribaltabile, pertanto garantisce piena libertà di ripresa anche se si desidera fare riprese riprendendosi da soli.

Questo prodottino è uno dei più utilizzati dai travel vlogger e dai content creator di tutto il mondo, nonché di YouTube Italia. Può acquisire video in 4K e gode delle stette funzionalità presenti sulle mirrorless di fascia alta. Oltre ad avere tutti i settaggi manuali, RX100 Mark V dispone anche dell’S-Log 2, ovvia il profilo colore che permette ai videomaker di effettuare una color correction e una color grading senza perdita di dettaglio.

La fotocamera di Sony è ottima anche per le foto. Il sensore CMOS da 20.1 Megapixel è ottimizzato per offrire una qualità d’immagine ottima e la riduzione del rumore anche in condizioni di luminosità avverse. L’autofocus è iper-rapido e permette di mantenere il soggetto a fuoco in ogni situazione. C’è anche la 20 fps blackout-free per scattare a raffica, magari durante una sessione fotografica nella natura. All’interno troverete il WiFi e il Bluetooth per il trasferimento immediato delle clip e delle foto sul vostro smartphone/tablet/PC.

