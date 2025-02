La Macchina Volante di Leonardo da Vinci LEGO è in offerta su Amazon

Un set LEGO unico e originale è protagonista di un’offerta su Amazon. Parliamo del LEGO Icons Macchina Volante di Leonardo da Vinci, un modellino da costruire per adulti, che puoi acquistare a soli 55,26 euro. La spedizione Prime ti garantirà la consegna immediata per un set pronto ad arricchire il tuo fine settimana.

Macchina Volante di Leonardo da Vinci: il set LEGO più originale

Con questo set LEGO avrai la possibilità di rendere omaggio ad uno dei più grandi geni della storia ricreando il suo visionario ornitottero, meglio noto come la “Macchina Volante di Leonardo“, curato nei minimi dettagli.

Troverai dunque le ali mobili in tessuto, la corda articolata e il sofisticato meccanismo di corde, pulegge e cerniere che ti daranno modo di ammirare e interagire con l’ingegnosità di ciò che aveva pensato Leonardo. All’interno della confezione troverai anche una minifigure LEGO del celebre inventore, con tanto di penna e schizzo, e un elegante espositore per trasformare questo set in un pezzo da esposizione ideale sia a casa che in ufficio.

Un set LEGO che è dunque una fantastica idea regalo, e soprattutto originale, per appassionati di storia, della scienza e in generale fan dei LEGO pensati per gli adulti, con la solita esperienza di costruzione coinvolgente e stimolante e la presenza dell’app LEGO Builder con cui interagire con un modello 3D del set.

Acquista il set LEGO Icons Macchina Volante di Leonardo da Vinci in offerta su Amazon a soli 55,26 euro.