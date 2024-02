La Macchina del Ghiaccio CROLLA del 30% su Amazon!

La stagione calda sta lentamente arrivando. Qual è il miglior modo per rinfrescarsi se non con una macchina del ghiaccio? Utilissimo in un sacco di occasioni, questo particolare elettrodomestico è in sconto su Amazon. Il prezzo originale di 127,99€ viene completamente abbattuto dallo sconto del 30%, arrivando a costare solo 89,78€! Scopriamo tutte le caratteristiche.

Tutte le caratteristiche della macchina del ghiaccio

Con un compressore potenziato, la macchina del ghiaccio portatile produce rapidamente 9 cubetti di ghiaccio in soli 6-13 minuti. In un periodo di 24 ore, è in grado di generare fino a 12 kg di ghiaccio a forma di pallottola, ideali per qualsiasi bevanda che desideri rinfrescare.

I pulsanti intuitivi offrono diverse funzioni pratiche, tra cui pulizia automatica, avviso di mancanza d’acqua, avviso di serbatoio pieno e selezione della dimensione dei cubetti (piccoli o grandi). Questo rende la preparazione di bevande fresche un gioco da ragazzi, perfetto per le giornate calde estive.

Con dimensioni contenute di 29,4 x 29 x 22,2 cm, la macchina del ghiaccio è adatta a qualsiasi ambiente, dall’uso domestico all’ufficio e persino al campeggio. Il serbatoio dell’acqua da 1,5L garantisce un’autonomia di funzionamento prolungata, mentre la pratica maniglia staccabile rende il trasporto facile ovunque tu vada.

Dotata di un cestello per il ghiaccio incavato che permette al ghiaccio sciolto di ritornare nel serbatoio dell’acqua, la macchina del ghiaccio offre un consumo energetico ridotto grazie all’isolamento in schiuma ad alta densità. Questo la rende anche silenziosa durante l’utilizzo, con un livello di rumore di soli 35 dB, ideale anche per l’utilizzo notturno senza disturbare.

Prepara tutti i tuoi drink con affianco la tua macchina del ghiaccio automatica! Falla tua ora a soli 89,78€.

