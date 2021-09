Una luce da notte dev'essere scelta con molta attenzione, in realtà. Che il gioiellino di Xiaomi sia la soluzione migliore non c'è dubbio e ora capirai per quale motivo. Adesso poi, grazie alla promozione Amazon del momento puoi fare un ottimo affare: prendine subito due (ordine minimo) e pagherai solo 8€ circa per ognuna. Un affare super limitato nel tempo, con spedizioni rapide e gratis.

Luce da notte Xiaomi: gioiellino a gran prezzo

Perché lei e non altri modelli? Semplicissimo: per la sua scheda tecnica. Ha una forma super ergonomica, e un supporto magnetico dal quale poterlo sollevare ogni volta che – durante la notte – vorrai portarla con te per spostarti in sicurezza.

Grazie ai due sensori in dotazione, potrai godere di funzionalità esclusive. Il primo, rileva i movimenti ed accende il dispositivo solo in caso rilevi dei movimenti. Se ti alzi dal letto, per esempio, la luce si accende. Il secondo sensore eviterà invece che, di giorno, la luce si accenda inutilmente.

Dotato di batteria, questo dispositivo funziona totalmente senza fili, proprio per questo puoi sollevarlo dalla sua base magnetica e portarlo in giro senza problemi. Decidi dove posizionarlo: su un mobile oppure sul tavolo, impreziosirà l'ambiente.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Amazon: accaparratene due (ordine minimo) per spuntare un prezzo eccezionale, appena 8,99€ per ogni luce da notte di Xiaomi. Le spedizioni sono anche rapide e gratis. Il tuo gioiellino sarà a casa in pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

