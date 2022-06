La luce da notte smart di Xiaomi torna a prezzo SHOCK (13€)

L’eccezionale luce da notte di Xiaomi torna a prezzo imperdibile. Dotata di doppio sensore, uno crepuscolare e uno di movimento, a 13,50€ è un vero e proprio regalo. La trovi solo su eBay: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma disponibilità super limitata.

Luce da notte smart di Xiaomi: adesso è da prendere

Un prodotto di design, innanzitutto. Una bella semi sfera, che puoi sollevare dalla base magnetica e portare in giro con te. Infatti, grazie al funzionamento a batteria, non c’è alcun vincolo dei cavi durante l’utilizzo. Immagina di alzarti di notte: la lampada percepirà il tuo movimento e si accenderà in automatico. A quel punto, potrai prenderla e portare in giro con te per la casa, ad esempio per raggiungere il bagno senza rischiare di imbatterti in ostacoli e farti male.

Il secondo sensore, quello crepuscolare, farà in modo che la luce da notte smart di Xiaomi si accenda solo in caso di necessità effettiva. Se c’è abbastanza illuminazione ambientale, la luce rimane spenta.

Non perdere l’occasione di fare un incredibile affare su eBay. Completa l’ordine al volo per approfittarne. La prendi a 13,50€ appena e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

