No, decisamente non è sufficiente che un dispositivo abbia una lampadina perché possa essere definita una luce da notte. Perché sia tale deve anticipare le tue esigenze, essere facilmente individuabile al buio, essere trasportabile ed essere personalizzabile. Per tutto questo, non basta una lampadina: la soluzione migliore ora te la offre Xiaomi e la cosa interessante è che è in super offerta a 11,99€ direttamente su Amazon, con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: luce da notte intelligente in super offerta

La definisco intelligente proprio perché completa. E lo puoi ben capire partendo dal design: la lampada è semi sferica, la parte posteriore è tondeggiante e dotata di magnete: in questo modo, si aggancerà e sgancerà rapidamente alla base che posizionerai dove preferisci tramite potente adesivo (anche al muro). Unisci questo al funzionamento a batteria ed ecco che potrai staccarla e portarla in giro di notte, così da illuminare tutto il tuo tragitto.

La Mi Motion Activated Night Light 2 è dotata due livelli di intensità luminosa, per renderla personalizzabile e vicina alle tue esigenze, ma non solo: c'è un sensore di movimento e uno crepuscolare. Il primo rileverà i movimenti intorno alla lampada nel raggio di 6 metri e la farà accendere in automatico per 15 secondi (utilissimo nel corridoio o se ti alzi dal letto). Il secondo eviterà che la lampada si accenda di giorno o comunque quando c'è già abbastanza luce: non sprecherai la batteria, che quindi durerà di più.

Insomma, una lampadina non fa una luce da notte, ma se ci aggiungi tutte queste chicche, allora il gioiellino di Xiaomi diventa la soluzione che stavi cercando. Approfittare della promozione Amazon del momento e portarla a casa a 11,99€ diventa un vero e proprio affare, se consideri cosa offre il prodotto. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi disponibili in sconto.

Non perdere le migliori occasioni del giorno: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home