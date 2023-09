La lettiera automatica più intelligente in ASSOLUTO è in mega sconto

Quella di Furbulous è una lettiera automatica intelligente pazzesca. Dimentica la pulizia manuale, limitati a prendere il sacchetto – che il sistema avrà già chiuso – e buttarlo nell’immondizia. Un prodotto utilissimo, che aumenta l’igiene della casa e anche quella dei tuoi animali, facendo tutto in autonomia. In promo lancio per il mercato europeo, adesso hai la possibilità di portarla a casa con uno sconto decisamente importante, ma solo su Geekmall.

Infatti, puoi accaparrartela a 499,99€ invece di 599,99€ con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “Furbulous50”. Arriva velocemente e puoi anche dividere l’acquisto in 3 rate a tasso zero, basta scegliere PayPal come metodo di pagamento.

Innovativa, completa, ma anche assolutamente semplice da utilizzare. In un attimo, la abbini al tuo smartphone e potrai tenere sotto controllo tutte le sue funzionalità. Quando il tuo gatto entrerà per fare i suoi bisogni, il sensore intelligente riconoscerà la sua presenza e aprirà il varco. Quando finisce, verrà avviato il sistema di pulizia automatico: escrementi duri e palle di lettiera finiranno automaticamente in una busta. Quando questa è piena, verrà sigillata in automatico e tu non dovrai fare altro che buttarla nell’immondizia. In questo modo, il sistema sarà sempre pulito e non ci saranno cattivi odori.

Soprattutto, la manutenzione sarà continua: la lettiera risulterà sempre fresca e basterà aggiungerne di nuova quando necessario. Saltuariamente, sarà sufficiente lavare con acqua il sistema.

Completamente automatica, è anche dotata di diversi sistemi di sicurezza dedicati al tuo gatto. Così grande, da poter essere utilizzata anche da chi ha più gatti in casa. Inoltre, la presenza di sensori è in grado persino di rilevare le variazioni di peso del tuo animale. Ogni aspetto della lettiera automatica smart di Furbulous è gestibile tramite applicazione per smartphone.

Un sistema magnifico, che ti permetterà finalmente di ottenere una maggiore igiene per i tuoi animali, una casa sempre pulita e una sensibile riduzione dei cattivi odori. Perfetta anche per chi ha più di un gatto, in promo lancio è assolutamente imperdibile. Approfitta dello sconto Geekmall e portala a casa a 499,99€ invece di 599,99€: mettila nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “Furbulous50”.

C’è tempo solo fino al 2 ottobre o esaurimento anticipato delle scorte per approfittarne. Ricevi tutto con spedizioni veloci e gratuite da magazzino europeo. Inoltre, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero, semplicemente utilizzando PayPal come metodo di pagamento.

