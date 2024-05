La LAVATRICE ultra-slim di Candy costa appena 279€ grazie allo SCONTO!

Se devi ottimizzare al massimo lo spazio in casa tua, ma ti serve una nuova lavatrice, Candy Smart CST 06LE/1-11 sarà perfetta per te! E ti farà piacere sapere che, grazie all’offerta a tempo di Amazon, il suo prezzo di listino di 399,99€ crolla ad appena 279,00€!

Tutte le caratteristiche della lavatrice Candy

Una delle caratteristiche distintive della lavatrice in questione è l’apertura dall’alto, che rende il carico e lo scarico del bucato un gioco da ragazzi, riducendo allo stesso tempo lo sforzo sulla schiena. Ma non è tutto: come specificato nel suo nome, la Candy Smart CST 06LE/1-11 è una lavatrice smart che offre una connettività NFC, permettendoti di collegare la lavatrice al tuo smartphone tramite l’app Candy simply-Fi. Questo ti consente di accedere a funzionalità extra, cicli di lavaggio aggiuntivi e statistiche sull’utilizzo direttamente dal palmo della tua mano.

Tra le varie peculiarità della laccatrice abbiamo la possibilità di programmare il ciclo di lavaggio fino a 24 ore in anticipo, rendendo che il bucato pronto quando ne hai bisogno, mentre i 4 cicli rapidi disponibili (14, 30, 44 e 59 minuti) ti permettono di lavare i tuoi capi in modo veloce ed efficiente, anche quando sei di fretta. Inoltre, il rilevatore Kg regola automaticamente la quantità di acqua e detersivo in base al peso del bucato, ottimizzando i consumi e garantendo risultati perfetti ad ogni lavaggio.

E sono disponibili anche diverse funzioni di sicurezza, come il sistema di antitrabocco e il blocco della porta durante il ciclo di lavaggio, i quali assicurano una totale tranquillità durante l’utilizzo.

Non farti scappare la lavatrice Candy Smart CST 06LE/1-11 a un costo bassissimo: solo 279,00€ con lo sconto a tempo limitato di Amazon!