La lampadina smart per un’illuminazione su misura: l’offerta da non perdere

Se desideri rendere la tua casa più smart e personalizzare l’illuminazione in base alle tue esigenze, la TP-Link Tapo L530E è la scelta giusta per te. Questa semplice lampadina LED Wi-Fi multicolore ti permette di controllare la luce in modo semplice e intelligente, senza bisogno di hub aggiuntivi.

Potrai scegliere tra ben 16 milioni di colori per creare l’atmosfera perfetta per la tua casa. Dai toni caldi e rilassanti per la sera alle luci più vivaci, inoltre potrai regolare la temperatura del bianco e la luminosità fino a 806 lumen, adattandola alle tue esigenze.

Grazie all’app Tapo potrai gestire la lampadina da remoto direttamente dal tuo smartphone. Potrai accenderla, spegnerla o cambiare il colore semplicemente con un tocco delle dita. Inoltre è compatibile con Alexa e Google Home, in questo modo potrai controllarla facilmente utilizzando unicamente la tua voce.

Con un consumo di soli 9W (equivalente ad una lampadina da 60W) questa lampadina ti aiuta a risparmiare energia senza rinunciare alla luminosità. Inoltre grazie ad essa potrai creare programmazioni e routine personalizzate, impostando accensioni e spegnimenti personalizzati. Questa funzionalità è particolarmente comoda ad esempio per non dimenticare la luce accesa quando sei fuori casa o per simulare la tua presenza e aumentare quindi la sicurezza della tua abitazione.

L’installazione della lampadina Tapo è semplicissima: ti basterà avvitarla ad un attacco E27 e connetterla al Wi-Fi tramite app per iniziare ad utilizzarla immediatamente. Non lasciarti sfuggire l’occasione di farla arrivare subito a casa tua con l’11% di sconto al costo di 7,99 euro e rendi la tua casa più smart in un batter d’occhio!