La lampadina smart multicolore è (quasi) GRATIS su Amazon: follia (3,34€)

Con una lampadina smart multicolore puoi rendere subito più intelligente la tua casa. Un prodotto di qualità, compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google, è l’ideale per gestire rapidamente diversi ambienti. Complice uno sconto pazzesco del 50%, questo kit premium – a bassissimo consumo energetico – lo prendi a meno di 20€. Essenzialmente, porti a casa 6 unità – tutte indipendenti l’una dall’altra – a prezzo piccolissimo, circa 3,34€.

Per approfittare della super promozione, tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Enormemente semplice la configurazione. Basta avvitare, sfruttando l’attacco standard E27, e poi seguire le istruzioni mostrate all’interno dell’applicazione per Android e iOS. A quel punto, se utilizzi un assistente vocale comple Alexa o Google, basterà un attimo per abbinare i nuovi dispositivi ai tuoi smart speaker. Da quel momento in poi, potrai controllarli utilizzando semplicemente la voce. Multicolore, puoi creare sempre l’atmosfera perfetta.

Non perdere l’occasione di fare un goloso affare su Amazon, portando a casa il kit da 6 pezzi di lampadina smart a mini prezzo. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Prendi tutto a 20€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

