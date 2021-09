La lampada Xiaomi LED e smart a prezzo esclusivo: un affare IMPERDIBILE

La Smart LED Lamp PRO è la lampada Xiaomi che è in offerta su eBay: grazie al ribasso te la porti a casa con ben 30 euro di sconto visto che sul sito del produttore ha un costo maggiore. Infatti diventa tua con una spesa di soli 49,99€ e con spedizioni gratuite. Un vero affare se consideri che la ricevi in soli due giorni lavorativi.

Lampada Xiaomi: il prodotto smart per la tua scrivania splende

Conosciuto come Mi Smart LED Desk Lamp Pro, questo prodottino è veramente pazzesco. Nella sua semplicità ed eleganza riesce a fornirti un sistema d'illuminazione eccezionale e persino a basso costo. Grazie alle innovative tecnologie la gestisci come meglio preferisci per avere sempre una luce che possa soddisfarti.

Definita anche come “illuminazione 3D“, quest'ultima è compatibile con vari sistemi intelligenti come Google Home, Amazon Alexa, Xiaomi Home ovviamente e Apple HomeKit. Tale caratteristica già ti fa intendere la qualità del prodotto.

Grazie all'intuitiva manopola posizionata sulla base cambi temperatura e intensità della luce. Inoltre se la clicchi attivi la modalità di Messa a fuoco che non solo è perfetta per concentrarti su fogli e computer, ma protegge persino i tuoi occhi. Addio allo sfarfallio e alla luce blu!

Trattandosi di una lampada con braccio, la puoi inclinare e posizionare come meglio credi: hai davvero un'autonomia straordinaria a disposizione considerando che non perde mai l'equilibrio. Quindi non farti alcun genere di problema in merito.

Sei rimasto colpito? Allora acquista subito la tua Mi Smart LED Desk Lamp Pro di Xiaomi su eBay a soli 49,99€. Risparmi ben 30€ rispetto al prezzo base sul sito del produttore. Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia e avvengono nel giro di uno o due giorni in base alla destinazione.