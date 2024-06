E’ l’ultimissima generazione della più famosa action cam sul mercato e oggi può essere tua ad un prezzo speciale. Anzi, specialissimo, perché la GoPro Hero12 è in offerta su Amazon al miglior prezzo di sempre: solo 291€ invece di 499,99€. Uno sconto esagerato e, proprio per questo, ti suggerisco di fare molto in fretta: quasi sicuramente l’offerta terminerà molto presto.

E’ avanzatissima, con tantissime funzioni adatte sia agli amatori, che alle persone più esigenti. La filosofia è sempre la stessa: un’ottimo device con cui riprendere le proprie avventure, incluse quelle più adrenaliniche o quelle nei fondali marini. La qualità video della Hero 12 Black è eccezionale, supportando registrazioni fino a 5.3K a 60fps e 4K a 120fps. Questo significa che puoi catturare immagini estremamente nitide e dettagliate, con colori vivaci e una risoluzione elevata che supera molte concorrenti sul mercato. Per la fotografia, la HERO12 Black scatta immagini da 27MP e supporta il formato RAW, offrendo una maggiore flessibilità in post-produzione per chi desidera modificare e perfezionare i propri scatti.

Uno dei miglioramenti più significativi della HERO12 Black è la stabilizzazione video HyperSmooth 6.0. Questa tecnologia avanzata assicura che anche i filmati registrati durante attività sportive intense o a mano libera risultino estremamente fluidi, eliminando quasi completamente il tremolio della fotocamera. Questo è particolarmente utile per chi pratica sport d’azione e vuole catturare video professionali senza la necessità di attrezzature aggiuntive​.

La durata della batteria è stata raddoppiata rispetto ai modelli precedenti, permettendo fino a 2.5 ore di registrazione continua. Segnaliamo che la puoi collegare facilmente ad un microfono esterno usando semplicemente la connessione Bluetooth. Molto utile, specie per vlog e interviste.

Dal punto di vista del design, la HERO12 Black mantiene dimensioni compatte e un peso ridotto, simile al modello precedente, la HERO11. Il dispositivo è dotato di due display, uno anteriore e uno posteriore, con quest’ultimo touch-sensitive per una navigazione intuitiva delle impostazioni e delle modalità di ripresa. Un’altra novità è l’attacco a vite da 1/4 di pollice, che permette di utilizzare la videocamera con una gamma più ampia di accessori e treppiedi tradizionali, aumentando la versatilità d’uso​.

Non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato: acquistala subito per pagarla il prezzo minimo storico su Amazon.